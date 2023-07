Aster DM Healthcare Limited est un prestataire de services de santé basé en Inde. Les secteurs d'activité de la société comprennent les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies de détail. Le secteur des hôpitaux comprend les hôpitaux et les pharmacies internes des hôpitaux. Le segment des cliniques comprend les cliniques et les pharmacies internes des cliniques. Le segment des pharmacies de détail comprend les pharmacies de détail autonomes et les points de vente d'optique. La société propose également des services de conseil en matière de santé. Ses secteurs géographiques comprennent les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), notamment les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, le Royaume d'Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, le Bahreïn, l'Inde et le reste du monde. Les services de santé de la société sont proposés sous les marques Aster, Medcare et Access. La société exploite plus de cinq centres médicaux, environ six pharmacies, un centre de diagnostic complet et l'hôpital Aster multi-spécialités.

Secteur Installations et services en soins de santé