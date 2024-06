Astera Labs, Inc. a annoncé la nomination de Bethany Mayer à son conseil d'administration. Mme Mayer apporte plus de 30 ans d'expérience en tant que leader visionnaire et membre du conseil d'administration d'entreprises de réseaux, de cybersécurité et de semi-conducteurs. Mme Mayer est l'ancienne présidente-directrice générale d'Ixia.

Durant son mandat chez Ixia, elle a stimulé la croissance de l'entreprise sur de nouveaux marchés clés, ce qui a abouti à la vente réussie de l'entreprise à Keysight Technologies Inc. Avant de rejoindre Ixia, elle était première vice-présidente et directrice générale de l'unité commerciale Networking de HP Inc., qui comprenait les anciennes sociétés 3Com, HP ProCurve, Tipping Point et H3C. Mme Mayer a été première vice-présidente, chargée du marketing et de la gestion des produits, pour Blue Coat Systems. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans le domaine du développement de produits chez Cisco Systems et Apple. Mme Mayer est actuellement présidente de Box, Inc. et siège aux conseils d'administration de Hewlett Packard Enterprise, de LAM Research Corporation et de Sempra Energy.

Elle a précédemment siégé aux conseils d'administration d'Ixia et de Marvell Technology, Inc. Mme Mayer est titulaire d'une licence de l'université de Santa Clara, d'un MBA de l'université d'État de Californie, Monterey Bay, et d'un master en cybersécurité de l'université de New York.