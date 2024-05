Astera Labs, Inc. fournit des solutions de connectivité basées sur des semi-conducteurs pour les infrastructures de cloud et d'intelligence artificielle (IA). La société a développé et déployé sa plateforme de connectivité intelligente, conçue dès le départ pour les infrastructures d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle. Sa plateforme de connectivité intelligente comprend des produits de connectivité à semi-conducteurs, à grande vitesse et à signaux mixtes qui intègrent une matrice de microcontrôleurs et de capteurs, ainsi que COSMOS, sa suite logicielle, qui est incorporée dans ses produits de connectivité et intégrée dans les systèmes de ses clients. Sa plateforme brevetée de connectivité intelligente définie par logiciel offre des performances de connectivité critiques, permet la flexibilité et la personnalisation, et prend en charge l'observabilité et l'analyse prédictive. Parmi ses produits, citons les retimers DSP intelligents Aries PCIe/CXL, les modules de câbles intelligents Taurus Ethernet et les contrôleurs de connectivité de mémoire Leo CXL. Elle propose également ses produits de connectivité sous différents facteurs de forme, notamment des circuits intégrés, des cartes et des modules.