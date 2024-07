Aston Bay Holdings Ltd. est une société canadienne d'exploration minière qui recherche des gisements de cuivre et d'or à haute teneur en Virginie (États-Unis) et au Nunavut (Canada). La société explore le filon aurifère à haute teneur de Buckingham dans le centre de la Virginie et se trouve à un stade avancé de négociations sur d'autres terrains présentant un potentiel de cuivre à haute teneur dans la région. La société se concentre sur son projet Blue Ridge en Virginie. La propriété Nunavut, détenue à 100 % par la société, est située à 112 kilomètres (km) au sud de la communauté de Resolute Bay, au Nunavut, dans l'ouest de l'île Somerset. Le projet Storm Copper est situé sur l'île Somerset, au Nunavut, à environ 20 km de la côte de la société. Le gisement de zinc Seal est situé à la base d'une petite péninsule, à environ 350 mètres de la côte de l'île Somerset, au Nunavut. Son projet de métaux de base Mountain est situé sur un terrain privé de 2 072 acres avec un accès direct à la fois à l'autoroute et au transport ferroviaire.

Secteur Or