Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur la conception, l'ingénierie et la fabrication de voitures de luxe. La société opère principalement sur le marché des voitures de sport de grand luxe (HLS). La société se concentre sur les produits à moteur avant, les véhicules utilitaires sport (SUV) et les modèles à moteur central, avec un accent initial sur les modèles à moteur avant et les SUV comprenant la DB11 grand tourer, la voiture de sport à moteur avant Vantage, la DBS Superleggera super grand tourer et le SUV DBX. Elle vend des voitures dans le monde entier à partir de son usine de fabrication de Gaydon, en Angleterre, et de son usine de fabrication de St Athan, au Pays de Galles. Les filiales de la société comprennent notamment Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Investments Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda of North America Incorporated, Aston Martin Lagonda Limited, AMWS Limited et Aston Martin Works Limited.

Secteur Fabricants de voitures et camions