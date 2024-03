Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - constructeur de voitures de sport de luxe basé à Gaydon, en Angleterre - annonce le succès d'une opération de refinancement de 1,15 milliard de livres sterling qui, selon lui, renforcera la position financière de la société et soutiendra sa croissance à long terme. La filiale Aston Martin Capital Holdings Ltd a fixé le prix de 960 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 10,00 % échéant en 2029 et de 400 millions de livres sterling de billets garantis de premier rang à 10,375 % échéant en 2029. En outre, les prêteurs existants ont conclu un nouvel accord de facilité de crédit renouvelable super senior, qui augmente d'environ 70 millions de livres sterling pour atteindre 170 millions de livres sterling. Aston Martin affirme que cela lui procure des liquidités supplémentaires alors qu'il continue d'accélérer sa stratégie de croissance. Le règlement est attendu aux alentours du 21 mars. Le produit sera utilisé pour rembourser les obligations garanties de premier rang existantes et les obligations à coupon fractionné de deuxième rang, ainsi que pour rembourser intégralement les emprunts contractés dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable existante. Le président exécutif Lawrence Stroll déclare que "le succès de ce refinancement planifié marque une nouvelle étape importante dans la transformation de notre bilan et l'alignement d'Aston Martin sur un avenir financier positif". Stroll ajoute : "Le financement à long terme d'Aston Martin étant désormais assuré, nous pouvons nous concentrer sur la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de marque et de produits, ce qui nous permettra d'atteindre nos objectifs financiers à court et à moyen terme."

Cours actuel de l'action : 168,40 pence, en hausse de 0,5 % à Londres mercredi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 36%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

