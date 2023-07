(Alliance News) - Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC a déclaré mercredi que sa perte du premier semestre s'était réduite en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires et de la baisse des coûts financiers, tout en soulignant des perspectives positives et une stratégie d'investissement vers l'électrification.

Les actions d'Aston Martin étaient en hausse de 3,5 % à 352,00 pence chacune à Londres mercredi matin.

Au premier semestre 2023, le constructeur de voitures de luxe basé à Gaydon, en Angleterre, a déclaré que la perte avant impôts s'était réduite à 142,2 millions de livres sterling, contre 285,4 millions de livres sterling un an plus tôt.

Cela correspond à une augmentation de 25 % du chiffre d'affaires du premier semestre, qui est passé de 541,7 millions de livres sterling à 677,4 millions de livres sterling, tandis que les coûts de financement nets ont diminué, passant de 195,5 millions de livres sterling à 49,0 millions de livres sterling.

Aston Martin a déclaré que l'augmentation du chiffre d'affaires était principalement due à l'augmentation des volumes, à la forte dynamique des prix dans le portefeuille de base et à la dynamique favorable du mélange des véhicules DBX707 et V12 Vantage Roadster.

"Bien que nous ne soyons qu'à la moitié de l'année, 2023 s'est déjà avérée être une année remarquable au cours de laquelle Aston Martin a brillé plus que jamais. En mai, nous avons lancé la DB12, marquant le début de notre nouvelle génération de voitures de sport à moteur avant qui repositionnera davantage Aston Martin en tant que marque ultra-luxueuse et performante, avec un design intemporel combinant les dernières technologies et l'expérience de conduite la plus palpitante ", a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll.

"Fin juin, nous avons également fait le point sur notre stratégie d'électrification et sur nos projets de création d'une plateforme Aston Martin unique pour les véhicules électriques à batterie, avec des fournisseurs de renommée mondiale qui complètent nos extraordinaires équipes internes d'ingénierie et de conception.

Aston Martin a déclaré qu'il prévoyait d'investir environ 2 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années dans la croissance à long terme et la transition vers l'électrification, dont 1,8 milliard d'euros de dépenses en capital et environ 200 millions de livres sterling en frais d'accès aux nouvelles technologies pour nos fournisseurs et partenaires stratégiques.

M. Stroll poursuit : "Notre parcours d'électrification commencera avec Valhalla, notre première supercar [véhicule électrique hybride rechargeable], et nous prévoyons d'étendre notre gamme PHEV à nos principaux véhicules, ce qui permettra au client de passer du [moteur à combustion interne] au BEV complet."

Aston Martin a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs financiers à moyen terme, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de livres sterling et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 500 millions de livres sterling d'ici 2024/2025.

Au premier semestre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 80,6 millions de livres sterling, soit une hausse de 38 % par rapport aux 58,6 millions de livres sterling enregistrés un an plus tôt.

"Lors de notre récente réunion sur les marchés des capitaux, nous avons confirmé que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers pour 2024/2025 en 2024 et que, grâce à une dynamique forte et continue, nous les dépasserons probablement en 2025", a ajouté Amedeo Felisa, directeur général de l'entreprise.

L'entreprise prévoit également de poursuivre le désendettement de son bilan, en visant un ratio d'endettement net d'environ 1,5 fois en 2024/2025. Ceci est cohérent avec son objectif de devenir positif en termes de flux de trésorerie disponible à partir de 2024, a expliqué Aston Martin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.