Aston Martin Lagonda Global Holdings plc est une société basée au Royaume-Uni qui fabrique des voitures de luxe. La société opère principalement sur le segment de marché des voitures de sport de très grand luxe. Elle dispose d'un portefeuille de voitures Sport/GT à moteur avant et de véhicules utilitaires sport (SUV). Elle produit une gamme de modèles de luxe, dont la Vantage, la DB11, la DBS et la DBX, ainsi que son hypercar, l'Aston Martin Valkyrie. Elle conçoit, crée et exporte des voitures qui sont vendues dans environ 54 pays à travers le monde. Son portefeuille de produits comprend notamment la Valhalla, l'Aston Martin Valkyrie Spider, la DBX Straight-Six, le dérivé DBX707 et la V12 Vantage. Ses DBX Straight-Six, Valhalla et Aston Martin Valkyrie sont dotées d'une technologie hybride. Ses voitures de sport sont fabriquées à Gaydon et sa gamme de SUV de luxe à St Athan, au Pays de Galles. Ses filiales comprennent Aston Martin Capital Holdings Limited, Aston Martin Lagonda Group Limited, Aston Martin Lagonda Limited et d'autres.

Secteur Fabricants de voitures et camions