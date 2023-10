(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC - Constructeur de voitures de sport de luxe basé à Gaydon, en Angleterre - Le directeur général Lawrence Stroll a augmenté sa participation de 23% à 26% le 3 octobre.

Edinburgh Investment Trust PLC - Société d'investissement basée à Edimbourg - Liontrust Fund Partners LLP informe la société que James de Uphaugh, gestionnaire de portefeuille de la société, prendra sa retraite en février 2024. De Uphaugh continuera à gérer le portefeuille jusqu'en février et sera ensuite remplacé par Imran Sattar. Dans le cadre de la succession, Sattar a été nommé gestionnaire de portefeuille adjoint, en remplacement de Chris Field, qui doit prendre sa retraite de Liontrust en novembre. Hormis le changement de gestionnaire de portefeuille, les deux objectifs d'investissement, la stratégie et les principales caractéristiques du portefeuille resteront inchangés, selon la société.

DWF Group PLC - Entreprise juridique basée à Manchester, en Angleterre, avec des activités en Amérique du Nord - annonce que le plan qui facilite l'offre d'Inflexion Private Equity Partners LLP est devenu effectif. L'ensemble du capital social émis de DWF est désormais détenu ou contrôlé par Inflexion. Les actions de DWF ont été suspendues et devraient être annulées le 4 octobre. Suite à l'entrée en vigueur du plan, DWF annonce que : Teresa Colaianni, Samantha Duncan, Luke Savage, Jonathan Bloomer et Chris Sullivan ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs non exécutifs avec effet au 3 octobre. En outre, Seema Bains et Michele Cicchetti ont démissionné en tant qu'administrateurs partenaires du conseil d'administration avec effet au 3 octobre.

Angus Energy PLC - Société de développement pétrolier et gazier centrée sur le Royaume-Uni - indique que les volumes de gaz produits et vendus à partir du champ de Saltfleetby se sont élevés à 7,9 millions de m3 au total pour les mois de juillet, août et septembre, contre 6,8 millions de m3 produits et vendus au cours du deuxième trimestre de cette année. Notes La production du troisième trimestre équivaut à une moyenne de 2,6 millions de thermies par mois, contre 2,3 millions de thermies par mois au deuxième trimestre, et contre des volumes couverts de 1,5 million de thermies par mois pour le troisième trimestre, contre 1,75 million de thermies par mois pour le deuxième trimestre. L'efficacité opérationnelle a été de 90 % au troisième trimestre, contre 88 % au deuxième trimestre. Le trimestre comprenait un arrêt complet de l'usine pendant quatre jours à la fin du mois d'août pour des travaux de maintenance et de remise en état sur l'un des deux moteurs du compresseur sur le site de Saltfleetby. En outre, le travail sur le refinancement global de la dette de la société, annoncé précédemment, est bien avancé, avec un nouveau modèle de réservoir et des prévisions de production en cours de finalisation pour les prêteurs.

Alkemy Capital Investments PLC - Société londonienne spécialisée dans les acquisitions dans les secteurs de l'exploitation minière et des métaux technologiques - déclare que Tees Valley Lithium a été présélectionné par un important fabricant d'équipement d'origine automobile comme raffineur de lithium européen privilégié pour une partie de sa chaîne d'approvisionnement en lithium, après un examen approfondi de la situation. Tees Valley est une filiale britannique à 100 %. L'audit préalable a porté sur la capacité de Tees Valley Lithium à importer un sulfate de lithium de son usine de Port Hedland, en Australie occidentale, et à le convertir en hydroxyde ou en carbonate de lithium de qualité batterie à un prix compétitif sur le plan international. Les discussions sont également bien avancées avec des tiers, y compris d'autres équipementiers automobiles, pour l'accès aux installations multitrains de Tees Valley Lithium, indique la société. En outre, des discussions sont en cours avec deux grands groupes commerciaux pour la fourniture de carbonate de qualité technique en provenance d'Amérique du Sud et d'ailleurs afin d'alimenter directement l'un des trains de la raffinerie de Tees Valley Lithium à Wilton pour produire des produits à base de lithium de qualité batterie sur la base d'un traitement à façon.

City of London Investment Group PLC - investisseur en actions cotées à Londres - Confirme que Barry Aling quittera son poste de président non exécutif lors de l'assemblée générale annuelle du 23 octobre. Rian Dartnell, actuel directeur non exécutif, deviendra président. En outre, Ted Sevick a été promu au poste de directeur de l'exploitation.

Shield Therapeutics PLC - Société pharmaceutique commerciale basée à Gateshead Quays, Angleterre, qui se concentre sur la commercialisation de sa thérapie orale pour la carence en fer - Confirme que l'offre au détail, lancée le 28 septembre, a permis de lever 118.337 GBP, ce qui porte le total de la levée de fonds à 5,1 millions de GBP. L'offre de détail se traduira par l'émission d'un total d'environ 1,5 million d'actions.

