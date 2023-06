(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en légère baisse lundi matin, le sentiment de risque étant ébranlé par une mutinerie avortée en Russie ce week-end, qui a ravivé les inquiétudes quant à la stabilité du pays doté de l'arme nucléaire.

"Ce qui s'est passé ce week-end montre que la guerre contre l'Ukraine ébranle le pouvoir russe et affecte son système politique", a déclaré Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE, lors d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'Union.

"Ce n'est certainement pas une bonne chose de voir une puissance nucléaire comme la Russie entrer dans une phase d'instabilité. C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte", a déclaré M. Borrell aux journalistes.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 18,77 points, soit 0,3 %, à 7 443,10 points. Le FTSE 250 a perdu 47,71 points, également 0,3 %, à 18 014,62 points, et l'AIM All-Share a perdu 2,19 points, soit 0,3 %, à 764,88 points.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2 % à 742,43, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,6 % à 15 726,68, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 12 955,35.

Les mercenaires de Wagner ont déclaré dimanche qu'ils se retiraient soudainement de la marche vers Moscou après que le président russe Vladimir Poutine a accepté de permettre à leur chef d'éviter les accusations de trahison et d'accepter l'exil dans la Biélorussie voisine.

L'accord a mis fin à une crise extraordinaire - une armée privée dirigée par l'ancien proche allié de M. Poutine, Evgeniy Prigozhin, tentant de prendre Moscou d'assaut - mais les analystes ont déclaré que la révolte de Wagner avait révélé que le pouvoir de M. Poutine était plus fragile qu'on ne le pensait auparavant.

"On ne peut qu'imaginer la réaction si cette nouvelle avait été diffusée si les marchés avaient été ouverts à ce moment-là ; cependant, cela ne fait qu'ajouter à l'incertitude générale entourant la guerre en Ukraine et la rapidité avec laquelle les choses peuvent commencer à s'effondrer", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Les événements en Russie ont eu peu d'impact perceptible sur les marchés des changes, selon les analystes d'ING. Au lieu de cela, le "sujet brûlant" de l'inflation élevée et ce que les décideurs politiques sont prêts à faire à ce sujet reste la priorité du marché.

"Les banquiers centraux et les gouvernements sont critiqués pour avoir maintenu des politiques monétaires et fiscales trop souples pendant trop longtemps. Ces politiques (ou du moins la politique monétaire) seront le sujet brûlant de cette semaine", a déclaré Chris Turner chez ING.

La livre sterling s'est légèrement redressée lundi matin, après n'avoir pas bénéficié la semaine dernière d'une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base par la Banque d'Angleterre, qui s'est montrée étonnamment optimiste.

La livre était cotée à 1,2732 USD tôt lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2709 USD à la clôture vendredi.

Le dollar était également en baisse par rapport aux autres devises principales.

L'euro s'est établi à 1,0903 USD, en hausse par rapport à 1,0888 USD.

M. Turner d'ING a déclaré qu'à première vue, l'idée que les banquiers centraux doivent maintenir des taux plus élevés plus longtemps n'est pas bonne pour l'euro pro-cyclique, mais que la Banque centrale européenne a fourni une certaine défense contre les taux d'intérêt élevés des États-Unis.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,19 yens tôt lundi à Londres, en baisse par rapport aux 143,73 yens de vendredi.

Sur le London Stock Exchange, Associated British Foods a perdu 0,3% malgré le fait qu'il s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année soit "modérément" supérieur à celui de l'année dernière, à la suite d'un solide troisième trimestre.

Au cours des 12 semaines qui se sont terminées le 27 mai, le détaillant de mode rapide et le fabricant de produits alimentaires ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires de 16 % par rapport à l'année précédente, à taux de change constant.

AB Foods a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires dans tous ses secteurs d'activité à taux de change constant, à l'exception de l'agriculture qui a connu une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente, a indiqué le groupe.

Dans le FTSE 250, Aston Martin a grimpé de 9,1 %.

Le constructeur automobile a déclaré avoir conclu un accord de fourniture avec le groupe américain Lucid et modifié un accord distinct avec Mercedes-Benz.

Aston Martin et Lucid ont conclu des accords d'intégration et de fourniture qui permettront à Aston Martin d'accéder à la technologie de Lucid pour ses véhicules électriques à batterie, y compris les groupes motopropulseurs électriques et les systèmes de batterie.

En vertu de cet accord, Lucid deviendra actionnaire d'Aston Martin à hauteur de 3,7 % et recevra également 132 millions de dollars en espèces de la part de l'entreprise britannique.

Aston Martin a également accepté de poursuivre sa coopération avec la société allemande Mercedes-Benz.

Selon cet accord, Aston Martin n'émettra aucune action supplémentaire en faveur de Mercedes-Benz en échange de l'accès à de nouvelles technologies. Cette disposition est remplacée par un engagement renouvelé en faveur de la collaboration existante, qui permet aux entreprises de discuter de l'accès futur à la technologie en échange de liquidités. Mercedes restera actionnaire d'Aston Martin à hauteur de 9,4 % et conservera son siège au conseil d'administration.

Ailleurs à Londres, Braemar a plongé de 16 % après avoir déclaré qu'elle ne respecterait pas le délai fixé par la Financial Conduct Authority britannique pour la publication de ses résultats annuels.

Cela a confirmé un rapport de Sky News dimanche, selon lequel le courtier maritime était susceptible d'annoncer aux investisseurs dans les prochains jours qu'il ne serait pas en mesure de respecter la date limite de publication.

En conséquence, les actions de la société seront suspendues lundi prochain.

Sur l'AIM, IOG a fait un bond de 17 %.

Le développeur de gaz offshore axé sur le Royaume-Uni a déclaré qu'il avait achevé avec succès l'intervention filaire sur le puits Blythe H2, ajoutant que le puits s'écoulait désormais à un taux maximum stabilisé d'environ 42 millions de pieds cubes standard par jour, légèrement supérieur à l'objectif initial de 30 à 40 millions de pieds cubes.

Les actions de Microsaic Systems ont baissé de 50 %.

Microsaic Systems a déclaré que son partenaire DeepVerge lui doit 1,4 million de livres sterling en factures impayées et qu'elle devra mobiliser des fonds de roulement supplémentaires au troisième trimestre si ces factures ne sont pas réglées.

Pour sa part, DeepVerge a vu sa cotation sur l'AIM suspendue lundi, dans l'attente d'une clarification de sa situation financière. La société avait cherché à vendre une ou plusieurs de ses unités commerciales afin de lever des fonds suffisants pour lui permettre de poursuivre ses activités. Cependant, la société spécialisée dans les sciences de l'environnement et de la vie n'y est pas parvenue.

En conséquence, DeepVerge a déclaré qu'il était peu probable que des fonds suffisants soient levés à temps pour permettre à ses unités commerciales de poursuivre leurs activités. L'entreprise a déclaré avoir pris la décision de ne plus supporter les coûts courants de ces activités. DeepVerge a déclaré qu'elle cherchait maintenant à réaliser "toute valeur possible" par la vente d'une ou plusieurs de ses unités commerciales Labskin, Modern Water et Glanaco. Elle s'attend à ce que ce processus aboutisse à la vente, à la fermeture ou à l'administration de toutes ses filiales.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient tous deux en baisse de 0,3 % lundi matin.

À Tokyo, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,3 %. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en baisse de 1,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a terminé en baisse de 0,5 %.

La Chine a déclaré dimanche qu'elle soutenait la Russie dans la "protection de la stabilité nationale", dans les premières remarques officielles de Pékin sur un soulèvement armé de courte durée dirigé par le chef du groupe mercenaire Wagner, Evgeniy Prigozhin.

"En tant que voisin amical et partenaire stratégique global de coopération de la nouvelle ère, la Chine soutient la Russie dans la protection de la stabilité nationale et dans la réalisation du développement et de la prospérité", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en baisse de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 74,44 USD le baril à Londres lundi, en hausse par rapport à 73,71 USD vendredi. L'or était coté à 1 926,08 USD l'once, en hausse par rapport à 1 922,24 USD.

Aux États-Unis, vendredi, Wall Street a terminé en baisse. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 0,7%, le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,8% et le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 1,0%.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

