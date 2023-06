Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en baisse lundi à la mi-journée, le soulèvement avorté en Russie au cours du week-end et les mesures de prudence prises par les banques centrales au cours des deux dernières semaines ayant incité les investisseurs à se montrer prudents.

"Les investisseurs ajoutent du lest à leurs portefeuilles et adoptent des positions plus défensives alors que les développements géopolitiques apportent de nouveaux vents d'incertitude. Cette attitude plus prudente devrait se poursuivre, car les investisseurs attendent de nouveaux signes concernant l'évolution de l'inflation", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown.

L'indice FTSE 100 a perdu 20,25 points, soit 0,3 %, à 7 441,62 points. Le FTSE 250 a perdu 178,34 points, soit 1,0 %, à 17 883,99, et l'AIM All-Share a perdu 4,94 points, soit 0,6 %, à 762,13.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 742,58, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,9% à 15 672,98, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3% à 12 953,26.

A Londres, Lloyds Banking était l'une des valeurs les moins performantes à la mi-journée, en baisse de 2,2%, après que JPMorgan ait ramené la banque de "neutre" à "sous-pondéré".

Pendant ce temps, Whitbread a été le plus performant du FTSE 100, en hausse de 1,9 %. Jeudi, l'hôtelier a fait état d'un bond de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une forte demande de la part des touristes et des voyageurs d'affaires au Royaume-Uni.

Les analystes de Shore Capital ont déclaré vendredi que la mise à jour commerciale "solide" était supérieure à leurs attentes, ce qui a conduit le courtier à augmenter de 15 % ses estimations de bénéfices avant impôts pour l'ensemble de l'année pour l'entreprise.

Dans le FTSE 250, Aston Martin a grimpé de 9,0 %, ce qui en fait la meilleure performance de l'indice à la mi-journée.

Le constructeur automobile a déclaré avoir conclu un accord de fourniture avec le groupe américain Lucid et modifié un accord distinct avec Mercedes-Benz.

Aston Martin et Lucid ont conclu des accords d'intégration et de fourniture qui permettront à Aston Martin d'accéder à la technologie de Lucid pour ses véhicules électriques à batterie, y compris les groupes motopropulseurs électriques et les systèmes de batterie.

En vertu de cet accord, Lucid deviendra actionnaire d'Aston Martin à hauteur de 3,7 % et recevra également 132 millions de dollars en espèces de la part de l'entreprise.

"L'accord de fourniture proposé avec Lucid change la donne pour la croissance future d'Aston Martin basée sur les véhicules électriques. Sur la base de notre stratégie et de nos exigences, nous avons choisi Lucid, ce qui nous donne accès aux technologies les plus performantes et les plus innovantes de l'industrie pour nos futurs produits [véhicules électriques à batterie]", a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll.

Aston Martin a également décidé de poursuivre sa coopération avec la société allemande Mercedes-Benz.

Les deux entreprises ont conclu cet accord à la fin du mois d'octobre 2020, ce qui a permis à Aston Martin d'accéder à un large éventail de technologies de Mercedes-Benz. En échange, Aston Martin a accepté d'émettre des actions à Mercedes-Benz en au moins deux tranches d'ici juillet 2024.

L'accord initial a été remplacé par un nouvel engagement en faveur de la collaboration stratégique existante, qui permet à Aston Martin et à Mercedes-Benz de discuter de l'accès futur à la technologie en échange de liquidités. Aston Martin n'émettra ni ne paiera d'autres actions de contrepartie ou de compléments en espèces à Mercedes-Benz.

Aston Martin a déclaré que Mercedes-Benz resterait un partenaire stratégique à long terme et un actionnaire à hauteur de 9,4 %.

Les actions de Mercedes-Benz ont baissé de 0,7 % à Francfort lundi après-midi, tandis que les actions de Lucid étaient en hausse de 7,5 % avant la mise sur le marché à New York, après avoir clôturé en baisse de 4,5 % vendredi.

Ailleurs à Londres, Cineworld a chuté de 29 %.

L'exploitant de la chaîne de cinémas a déclaré qu'il prévoyait de demander au tribunal anglais une ordonnance d'administration. L'ordonnance ne s'appliquera qu'à lui-même, en tant que société mère cotée en bourse, et non à ses sociétés d'exploitation ou à ses filiales, qui continueront à fonctionner normalement.

Une fois les administrateurs nommés, Cineworld a indiqué qu'elle prévoyait de prendre des mesures pour transférer ses actifs à sa filiale à 100 % Crown UK Holdco et à une société nouvellement constituée.

À la suite de cette démarche et d'une demande auprès de la Financial Conduct Authority britannique, Cineworld s'attend à ce que la cotation de ses actions soit suspendue en juillet.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré qu'aucun des deux événements ne constituait un choc, étant donné que la nouvelle s'inscrit dans le cadre des plans de restructuration financière précédemment annoncés et qu'elle est conforme aux avertissements antérieurs selon lesquels les actionnaires se retrouveraient sans rien.

Sur l'AIM, Microsaic Systems a plongé de 53 %.

Le concepteur d'équipements de spectrométrie de masse a déclaré que son partenaire DeepVerge lui devait 1,35 million de livres sterling de factures impayées, et a ajouté qu'il devrait trouver un fonds de roulement supplémentaire au troisième trimestre si ces factures n'étaient pas réglées.

Les actions de la société DeepVerge, spécialisée dans les sciences de l'environnement et de la vie, ont été suspendues sur l'AIM lundi, dans l'attente d'une clarification de sa situation financière. Ses actions ont été cotées pour la dernière fois à 0,15 pence, après avoir atteint 16,00 pence au cours de l'année écoulée.

DeepVerge avait cherché à vendre une ou plusieurs de ses unités commerciales afin de lever des fonds suffisants pour lui permettre de poursuivre ses activités. Cependant, elle n'y est pas parvenue.

"Malgré la réception d'offres indicatives pour les activités de Labskin (y compris Skin Trust Club et Rinocloud) et de Modern Water, le conseil d'administration estime qu'aucune de ces offres n'est susceptible d'aboutir dans les délais impartis", a déclaré DeepVerge.

En conséquence, la société a déclaré qu'il était peu probable que des fonds suffisants soient levés à temps pour permettre à ses unités commerciales de poursuivre leurs activités.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en légère hausse, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé en juin, en raison de la détérioration des perspectives d'avenir des entreprises.

L'indice du climat des affaires de l'institut Ifo, basé à Munich, est tombé à 88,4 points en juin, contre 91,5 en mai. La chute a été plus importante que prévu, étant donné le consensus du marché cité par FXStreet d'une lecture de 90,7 points.

"Les attentes étaient nettement pessimistes et les évaluations des entreprises sur leur situation actuelle étaient moins bonnes. Surtout, la faiblesse du secteur manufacturier entraîne l'économie allemande dans des eaux troubles", a expliqué l'ifo.

Les actions à New York ont été annoncées à la baisse lundi. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,1 %, l'indice S&P 500 de 0,2 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,2 %.

"Il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur les calendriers économiques ou d'entreprises aujourd'hui, mais toute nouvelle direction sur ce qui se passe en Russie sera suivie de près dans le sillage de la tentative de coup d'État avortée du week-end", a déclaré Joshua Mahony, analyste en chef des marchés chez Scope Markets.

"Le vieil adage selon lequel les marchés n'aiment pas l'incertitude résume bien la situation, donc étant donné la toile de fond géopolitique, le potentiel de rééquilibrage alors que nous approchons de la moitié de l'année et aussi un certain potentiel de dérisquage avant les vacances du marché de la semaine prochaine aux États-Unis, les traders peuvent être excusés si l'humeur de cette semaine est quelque peu modérée".

Le dollar s'est affaibli à la mi-journée à Londres, sans être affecté par les événements en Russie, mais sous une légère pression alors que la perspective de taux d'intérêt mondiaux plus élevés pendant plus longtemps est restée au centre des préoccupations des marchés.

La livre sterling était cotée à 1,2728 USD à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport à 1,2709 USD à la clôture vendredi. L'euro se situait à 1,0905 USD, en hausse par rapport à 1,0888 USD.

Chris Turner d'ING a expliqué qu'à première vue, l'idée que les banquiers centraux doivent maintenir des taux plus élevés plus longtemps n'est pas bonne pour l'euro pro-cyclique, mais que la Banque centrale européenne a fourni une certaine défense contre les taux d'intérêt élevés des Etats-Unis.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 143,04 yens, en baisse par rapport à 143,73 yens.

Le pétrole Brent était coté à 74,32 USD le baril à la mi-journée à Londres lundi, en hausse par rapport à 73,71 USD vendredi. L'or était coté à 1 932,88 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 922,24 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

