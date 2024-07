Astra Energy, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées qui investit et développe des projets d'énergie propre et renouvelable sur des marchés où la demande est forte, l'offre limitée et où il existe une opportunité de répondre à d'autres besoins imminents du marché. La société est une entreprise émergente dans le secteur de la gestion des déchets et dans les secteurs de l'électricité et de la production d'énergie, qui se concentre sur la production d'énergie à partir de l'énergie solaire, de la conversion des déchets et des combustibles propres. La société est engagée dans l'acquisition et le développement de technologies dans le secteur des projets de valorisation énergétique des déchets. Elle dispose d'un portefeuille de propriété intellectuelle et de licences mondiales pour la technologie des énergies renouvelables et génère des projets pour déployer cette technologie. Ses projets comprennent le Zanzibar Clean and Renewable Energy Park (ZCREP), une centrale électrique de 350 MW, et Hesperia. Le ZCREP est situé sur l'île d'Unguja, dans l'archipel de Zanzibar. Il développe et construit une centrale électrique à cycle combiné de 350 mégawatts (MW) en Tanzanie continentale.