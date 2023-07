Astra Energy, Inc. est un développeur de projets d'énergie renouvelable et de transformation des déchets en énergie et une société d'acquisition de technologies. La société se concentre sur le développement de projets et la technologie des énergies renouvelables. Elle identifie et développe des projets d'énergie propre et d'énergie renouvelable sur des marchés mal desservis. La société se concentre sur le développement de bout en bout, y compris l'identification, l'acquisition et le développement d'actifs fonciers physiques dans des emplacements et des marchés stratégiques ; la recherche d'entrepreneurs et de professionnels pour concevoir, développer et construire le projet ; l'interconnexion au réseau électrique ; la commercialisation de l'énergie ; et le financement/le refinancement et la vente du projet. La société se concentre également sur le développement de la propriété intellectuelle (PI) dans le secteur de la valorisation énergétique des déchets (WTE), qui convertit les déchets en biocarburants propres et renouvelables, tels que le diesel et le carburéacteur. Elle développe un portefeuille de propriété intellectuelle dans le secteur WTE en acquérant, en co-développant et/ou en concédant sous licence la technologie WTE.