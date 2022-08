Astra annonce avoir passé un contrat avec Airbus OneWeb Satellites portant sur son moteur de vaisseau spatial

Astra Space, Inc. (« Astra ») (Nasdaq : ASTR), fournisseur de produits spatiaux et de services de lancement destinés à l’industrie spatiale mondiale, a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par Airbus OneWeb Satellites, LLC (« AOS ») pour fournir l’Astra Spacecraft Engine™ à des fins d’intégration dans le portefeuille de petits satellites commerciaux Arrow, fabriqués par AOS.

Airbus OneWeb Satellites LLC est une coentreprise entre Airbus et OneWeb. AOS fabrique des satellites pour la constellation commerciale OneWeb et pour les clients d’Airbus à Merritt Island, en Floride. AOS produit des satellites pour Airbus U.S. Space & Defense, Inc., dans le but de soutenir les programmes du gouvernement américain.

À propos d’Astra :

