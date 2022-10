Les startups de la technologie spatiale sortent de l'orbite du capital-risque

L'inflation élevée depuis des décennies, la hausse rapide des taux d'intérêt et la guerre en Ukraine ont ébranlé les marchés financiers mondiaux, obligeant les investisseurs à évaluer leurs stratégies d'investissement et à se concentrer sur les entreprises ayant des produits viables sur le marché.

Les investissements dans les entreprises de technologie spatiale, qui collectent, traitent et analysent les données liées à l'espace, ont chuté de 80 % au troisième trimestre pour atteindre environ 1 milliard de dollars, contre près de 5 milliards de dollars l'année précédente, indique Space Capital dans un rapport.

"Les capital-risqueurs se recentrent sur les sociétés de logiciels d'entreprise en tant que service et s'éloignent des sociétés de technologie profonde qui fournissent des solutions basées sur l'innovation en matière d'ingénierie", a déclaré Space Capital, basé à New York.

Le volume des investissements en capital-risque dans les entreprises spatiales a chuté de 44 %, contre une baisse de 31 % pour le marché plus large, ajoute-t-elle.

GRAPHIQUE - Les investissements en capital-risque dans les entreprises spatiales diminuent

Les sociétés de capital-risque "cherchent à réduire leur exposition aux entreprises à forte intensité de capital dont les modèles de rentabilité sont faibles ou à long terme", a déclaré à Reuters Chad Anderson, associé directeur de Space Capital.

"C'est pourquoi la couche d'infrastructure de l'espace sera la plus durement touchée pendant le ralentissement économique."

Ce sentiment négatif a également touché les sociétés cotées en bourse du "nouvel espace" telles que Rocket Lab USA, Astra Space, Spire Global et Satellogic Inc, dont les actions ont chuté entre 49 % et 92 %.

De nombreux investisseurs qui avaient exploré l'aérospatiale l'année dernière ont fait marche arrière, a déclaré William Kowalski, cofondateur d'Atomos Space, qui fabrique des engins spatiaux qui aident les satellites à manœuvrer dans l'espace.

"La collecte de fonds a été difficile, mais elle a permis à des entreprises plus efficaces en termes de capital de se démarquer", a-t-il déclaré.

GRAPHIQUE - Le nombre d'opérations d'investissement dans l'espace a baissé au troisième trimestre.