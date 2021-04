AstraZeneca : Enquête en Australie sur un lien éventuel entre le vaccin d'AstraZeneca et un cas de thrombose 02/04/2021 | 08:29 Envoyer par e-mail :

MELBOURNE, 2 avril (Reuters) - Les autorités australiennes ont annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur l'apparition de thromboses chez des sujets qui ont reçu le vaccin contre le COVID-19 produit par AstraZeneca. La presse du pays rapporte qu'un homme âgé de 44 ans a été hospitalisé à Melbourne quelques jours après avoir reçu une dose du vaccin britannique. "Les enquêteurs n'ont à ce jour pas établi de lien de causalité avec le vaccin d'AstraZeneca", a déclaré le professeur Michael Kidd, un des responsables de la santé publique australienne, selon lequel de nouveaux détails seront connus samedi. Plusieurs cas de troubles thromboemboliques - très rares mais sévères - survenus chez des personnes ayant reçu récemment ce vaccin ont conduit plusieurs pays en Europe à restreindre son utilisation à certaines populations, même si l'OMS et l'Agence européenne du médicament (EMA) ont réaffirmé que le bénéfice du vaccin du laboratoire anglo-suédois restait largement supérieur au risque d'effets indésirables. En France, le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 est administré uniquement depuis la mi-mars pour les personnes âgées de 55 ans et plus. (Lidia Kelly; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© Reuters 2021

