Coronavirus: Enquête en Australie sur un cas suspect de thrombose lié au vaccin d'AstraZeneca

MELBOURNE (Reuters) - Les autorités australiennes ont annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après un cas de thrombose signalé vendredi chez une personne ayant reçu une dose du vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca, relançant les inquiétudes sur ce produit qui doit être administré largement à la population. Un homme âgé de 44 ans a été hospitalisé à Melbourne quelques jours après avoir reçu une dose du vaccin du laboratoire anglo-suédois. Il souffre d'une grave thrombose et carences en plaquettes. "Les enquêteurs n'ont à ce jour pas établi de lien de causalité avec le vaccin d'AstraZeneca", a déclaré le professeur Michael Kidd, un des responsables de la santé publique australienne, selon lequel de nouveaux détails seront connus samedi. Plusieurs cas de troubles thromboemboliques - très rares mais sévères - survenus chez des personnes ayant reçu récemment ce vaccin ont conduit plusieurs pays en Europe à restreindre son utilisation à certaines populations, même si l'OMS et l'Agence européenne du médicament (EMA) ont réaffirmé que le bénéfice du vaccin du laboratoire anglo-suédois restait largement supérieur au risque d'effets indésirables. En France, le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 est administré uniquement depuis la mi-mars pour les personnes âgées de 55 ans et plus. La Therapeutic Goods Administration (TGA), une agence publique de santé australienne, estime pour sa part que le vaccin d'AstraZeneca ne présente pas un risque accru d'augmentation de caillots sanguins. "Il n'y a pas un taux global plus élevé de types relativement courants de caillots sanguins (...) après la vaccination contre le COVID-19", écrit la TGA dans un communiqué publié vendredi. La campagne vaccinale de masse a été lancée en Australie en février et doit permettre d'injecter à la plupart des 25 millions d'habitants du pays le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford. Le pays est parvenu à contrôler la circulation du virus grâce à des confinements stricts et d'autres mesures de restriction. Un peu moins de 29.300 contaminations ont été enregistrées depuis le début de l'épidémie pour 909 décès. (Lidia Kelly; version française Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

