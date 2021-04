Coronavirus: La France pourrait se passer du vaccin AstraZeneca au second semestre, annonce Pannier-Runacher 02/04/2021 | 10:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS (Reuters) - La France pourrait se passer du vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 à partir du second semestre, une fois que les livraisons de vaccins seront suffisamment importantes, a indiqué vendredi la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. "AstraZeneca, on en a besoin jusqu'à la fin du premier semestre probablement, parce que c'est un appui important - 1,4 million de doses AstraZeneca cette semaine -, c'est en plus un vaccin qui a un mérite, c'est que sa chaîne du froid est relativement simple", a-t-elle déclaré sur Radio classique. "A partir du deuxième semestre, les livraisons vont devenir très importantes en Europe et effectivement, il n'est pas impossible qu'on n'ait pas besoin de ce recours à AstraZeneca", a-t-elle poursuivi. Plusieurs cas de troubles thromboemboliques - très rares mais sévères - survenus chez des personnes ayant reçu récemment ce vaccin ont conduit plusieurs pays en Europe à restreindre son utilisation à certaines populations même si l'OMS et l'Agence européenne du médicament (EMA) ont réaffirmé que le bénéfice du vaccin du laboratoire anglo-suédois restait largement supérieur au risque d'effets indésirables. En France, le vaccin d'AstraZeneca contre le COVID-19 est administré uniquement depuis la mi-mars pour les personnes âgées de 55 ans et plus. Aux Etats-Unis, où le vaccin AstraZeneca n'est pas encore autorisé, le principal expert américain en maladies infectieuses, Anthony Fauci, n'a pas exclu de ne pas utiliser ce sérum même s'il obtient le feu vert de l'autorité de santé américaine. Interrogée sur le fait de savoir si elle gardait confiance dans le vaccin d'AstraZeneca, Agnès Pannier-Runacher a répondu: "Oui, tout à fait". "Aujourd'hui, vous avez des millions de personnes qui sont vaccinées à l'AstraZeneca et ça se passe très bien. Nous sommes très satisfaits de ce vaccin malgré tout", a-t-elle dit. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

© Reuters 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ASTRAZENECA PLC 10:18 CORONAVIRUS : La France pourrait se passer du vaccin AstraZeneca au second semes.. RE 09:48 CORONAVIRUS : Enquête en Australie sur un cas suspect de thrombose lié au vaccin.. RE