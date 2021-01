AstraZeneca PLC : La tendance devrait reprendre ses droits 18/01/2021 | 08:49 achat En cours

Cours d'entrée : 7588GBX | Objectif : 8140GBX | Stop : 7140GBX | Potentiel : 7.27% La zone de cours actuelle est intéressante pour s'intéresser au titre et anticiper ainsi une reprise de la dynamique haussière de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8140 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 42% à l'horizon 2022.

La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une valeur d’entreprise estimée à 4.28 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 31.67 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ASTRAZENECA PLC 3.66% 135 464 JOHNSON & JOHNSON 1.86% 421 997 ROCHE HOLDING AG 2.48% 305 385 NOVARTIS AG 1.97% 218 041 MERCK & CO., INC. 1.93% 210 954 PFIZER INC. -0.30% 203 993 ABBVIE INC. 3.15% 195 120 ELI LILLY AND COMPANY 12.99% 172 949 NOVO NORDISK A/S 3.72% 166 434 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. 7.27% 150 364 AMGEN INC. 6.77% 142 917

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 26 400 M - 21 862 M Résultat net 2020 2 992 M - 2 478 M Dette nette 2020 13 217 M - 10 945 M PER 2020 43,0x Rendement 2020 2,73% Capitalisation 135 Mrd 135 Mrd 112 Mrd VE / CA 2020 5,63x VE / CA 2021 4,88x Nbr Employés 70 600 Flottant 95,7% Prochain événement sur ASTRAZENECA PLC 28/01/21 International Association for the Study of Lung Cancer World Conference - Abstract #FP76.72 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Objectif de cours Moyen 126,21 $ Dernier Cours de Cloture 103,14 $ Ecart / Objectif Haut 51,3% Ecart / Objectif Moyen 22,4% Ecart / Objectif Bas -18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Pascal Soriot Chief Executive Officer & Executive Director Leif Valdemar Johansson Non-Executive Chairman Pam P. Cheng Executive VP-Operations & Information Technology Marc Pierre Jean Dunoyer Chief Financial Officer & Executive Director Menelas N. Pangalos EVP-Biopharmaceuticals Research & Development