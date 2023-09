AstraZeneca PLC figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par source de revenus se répartit comme suit : - ventes de produits (96,9%). Le CA par domaine thérapeutique se ventile entre oncologie (34%), maladies cardio-vasculaires, rénales et métaboliques (21,4%), maladies respiratoires et auto-immunes (13,4%) et autres (31,2% ; maladies inflammatoires, maladies neurologiques, maladies gastro-intestinales et maladies infectieuses) ; - revenus de collaboration (3,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (7%), Europe (20,1%), Amérique (44,2%) et Afrique-Asie-Australie (28,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques