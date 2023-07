ASTRAZENECA : AlphaValue décèle 'un bon point d'entrée'

AlphaValue confirme sa note d'achat sur le titre AstraZeneca avec un objectif de cours inchangé de 14 158 pence, au lendemain d'une séance qui aura vu le titre céder près de 8% après la publication de résultats positifs de phase III positifs autour du Dato-Dxd.



Les marchés ont été surpris par le communiqué du laboratoire qui a mis en avant 'une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression' de la maladie chez les patients traités par Dato-Dxd souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules.



Le laboratoire anglo-suédois n'a toutefois pas évoqué une amélioration 'cliniquement significative' (un terme régulièrement utilisé dans ce genre d'étude) laissant planer un doute quant à la complète efficacité du protocole de soins.



Le broker rapporte que 'd'autres éléments au sujet de l'efficacité n'ont pas été divulgués' et que 'il y a eu quelques décès dans les essais et aucun chiffre n'a été fourni', souligne le broker.



Néanmoins, AlphaValue juge la réaction des marchés 'excessive' et ajoute qu'il est 'trop tôt pour tirer des conclusions défavorables compte tenu des six essais de phase III en cours'.



Dans ce contexte, la correction boursière, conjuguée avec le fait que les actions d'Astra ont pris du retard sur Big Pharma ytd, devrait être considéré comme 'un bon point d'entrée', estime le bureau d'analyses.



