AstraZeneca : AlphaValue ramène son conseil à 'accumuler'

AlphaValue a ramené mercredi sa recommandation sur AstraZeneca, qui passe à 'accumuler' contre 'achat' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu à 8608 pence.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le titre du groupe biopharmaceutique anglo-suédois reste séduisant en dépit des inquiétudes pouvant entourer son niveau de rentabilité à court terme.



AlphaValue reconnaît que ces incertitudes - qui portent essentiellement sur la perspective d'une accélération des investissements en recherche et développement (R&D) et des dépenses marketing - le conduisent à revoir à la baisse ses prévisions de marge sur le court terme.



Mais le cabinet parisien fait également remarquer que ces dépenses opérationnelles sont destinées à soutenir l'activité, ce qui devrait permettre au laboratoire d'afficher une croissance du chiffre d'affaires parmi les plus élevées du secteur au cours des années qui viennent, un scénario qui le conduit à maintenir une opinion positive sur la valeur.



