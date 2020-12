AstraZeneca : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a relevé mercredi sa recommandation sur l'action AstraZeneca d''alléger' à 'accumuler' suite à l'approbation par les autorités britanniques du vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire pharmaceutique.



'Avec l'approbation en urgence au Royaume-Uni du candidat vaccin d'Astra-Oxford contre le Covid-19, le sentiment autour du cours de l'action Astra devrait enfin s'améliorer', estime le bureau de recherche parisien.



'Outre la prise en compte d'une probabilité de succès de 100% pour ce vaccin, la prime de multiples par rapport à ses pairs se trouve augmentée à 40% (contre 35% précédemment) afin de tenir compte de l'arrivée de flux de trésorerie supplémentaires liés à l'acquisition d'Alexion', ajoute-t-il dans une note.



AlphaValue dit afficher un objectif de cours de 8,351 pence sur la valeur, faisant apparaître un potentiel de hausse de près de 12% par rapport aux niveaux actuels.



AstraZeneca a annoncé mercredi que son vaccin contre le Covid avait homologué au Royaume-Uni, avec de premières doses devant être livrées ce jour pour un démarrage des vaccinations début 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.