AstraZeneca : Bank of America affiche sa confiance

Bank of America a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur AstraZeneca, assortie d'un objectif de cours de 10.300 pence, soit un potentiel de hausse de presque 23% suite à la parution de données cliniques 'solides' dans le cancer de la prostate.



Le groupe biopharmaceutique a annoncé ce matin qu'une étude clinique de phase III avait montré que Lynparza associé à l'anticancéreux abiraterone avait permis de réduire de 34% le risque de progression de la maladie.



Dans une note de réaction, BofA évoque des données robustes validant sa prévision de ventes annuelles susceptibles d'atteindre trois milliards de dollars pour cette seule indication.



Au total, le broker dit viser des ventes de l'ordre de sept milliards de dollars pour le Lynparza à horizon 2025, un chiffre bien au-dessus du consensus aujourd'hui établi à cinq milliards.



Bank of America note que son optimisme est renforcé par le fait que Johnson & Johnson ne soit pas parvenu à publier des résultats aussi encourageants dans cette indication.



Avec un 'pipeline' qui s'annonce chargé en 2023 (avec des projets de plusieurs milliards de dollars pas encore intégrés par le marché), BofA fait d'AstraZeneca son 'top pick' (valeur préférée) au sein du secteur.



