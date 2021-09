AstraZeneca : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur AstraZeneca, qu'il fait passer de 9500 à 10.000 pence, tout en maintenant une recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier reconnaît que les éléments moteurs susceptibles de porter les marges du groupe biopharmaceutique - à savoir son recentrage sur les thérapies spécialisées et les lancements de nouveaux médicaments - sont contrebalancés par d'autres facteurs plus péanlisants, comme l'exposition du groupe aux soins de santé primaires et à ses investissements importants en R&D.



Berenberg rappelle toutefois qu'AstraZeneca - d'un point de vue historique - génère une rentabilité supérieure au coût de son capital et prévoit une amélioration de sa marge opérationnelle à 37% à horizon 2025, contre 34% en 2022.



L'action AstraZeneca surperformait le marché londonien après ces commentaires, affichant un gain de 0,8% contre un repli de 0,2% pour l'indice FTSE 100.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.