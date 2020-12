AstraZeneca : Oddo salue l'OPA amicale sur Alexion

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca avec un objectif de cours ajusté de 10.200 à 10.300 pence, après l'annonce d'une OPA amicale sur Alexion, spécialiste des maladies rares en immunologie, pour un total de 39,4 milliards de dollars.



Le bureau d'études 'salue cette opération qui dynamise la plus forte croissance européenne' et estime que le prix payé offre, selon ses calculs, une relution des BPA d'AstraZeneca dès 2021 de 4% et jusqu'à 14% les années suivantes.



'En termes de valorisation, AstraZeneca se paye désormais 14,7 fois le PE 2022 contre 13,4 fois pour le secteur pharma soit une prime de seulement 10% qui ne reflète pas la supériorité du profil de croissance encore améliorée suite à ce deal', ajoute l'analyste.



