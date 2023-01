AstraZeneca : Stifel abaisse sa cible, prudent pour 2023

Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur le titre AstraZeneca, mais réduit son objectif de cours sur le titre de 13 300p à 12 800p.



Alors que le laboratoire présentera son rapport annuel 2022 et l'orientation 2023 le 9 février, le bureau d'analyses estime que 'pour de multiples raisons, 2023 pourrait être plus plus difficile que prévu', même si cela n'est pas encore reflété par le consensus.



Pour 2023, Stifel évoque notamment le recul des ventes liées au Covid, la concurrence accrue des génériques dans certains secteurs ou encore la hausse du niveau d'imposition au Royaume-Uni.



'Dans l'ensemble, nous détectons quelques petits points négatifs à court terme qui pourraient avoir un impact sur le cours de l'action (par ailleurs meilleure performance des 12 derniers mois de l'European Large Cap Pharma l'espace), entrainant une pause de la trajectoire haussière', conclut Stifel.



