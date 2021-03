AstraZeneca : UBS maintient sa recommandation d'achat

UBS a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur le titre AstraZeneca, avec un objectif de 8.000 pence, suite à la publication de nouvelles données concernant le vaccin anti-Covid du groupe biopharmaceutique.



Le laboratoire a annoncé ce matin que son vaccin contre le Covid-19 avait atteint un taux d'efficacité de 76% dans le cadre d'essais cliniques de phase III, un niveau inférieur aux 79% précédemment évoqués.



AstraZeneca a justifié cette révision à la baisse par l'occurrence de 49 cas supplémentaires d'infections symptomatiques au Covid dans son étude, qui a inclus plus de 32.000 patients.



'Nous pensons que cet écart de 3% n'a vraiment rien de préoccupant', tempèrent les analystes d'UBS.



'L'AZD1222 n'atteint pas le niveau d'efficacité des autres vaccins, mais son efficacité reste satisfaisante', estime la banque d'affaires.



Pour UBS, 'cela devrait permettre de répondre aux interrogations concernant l'intégrité des données, qui pesaient sur la valeur depuis lundi'.



La banque privée suisse note toutefois que le niveau d'efficacité du AstraZeneca face aux nouvelles mutations du coronavirus, les 'variants', reste toujours à déterminer.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.