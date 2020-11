ASTRAZENECA : UBS reste à Vendre

UBS a confirmé son opinion Vendre et son objectif de cours de 7 300 pence sur AstraZeneca. Le laboratoire a annoncé que son vaccin était efficace, en moyenne à 70%. Le broker souligne que l'efficacité s'élève à 90 % pour un premier échantillon de personnes qui ont reçu une demi-dose, puis une dose un mois plus tard. Elle descend à 62 % pour un autre groupe qui a reçu deux doses en tout avec un mois d'écart. Le groupe n'explique pas cet écart. Le bureau d'études note que les problèmes de sécurité ont été réglés.



En septembre, les essais avaient été interrompus en raison d'un patient victime d'une maladie inexpliquée.



A ce stade, le courtier ne sait pas quelles autorités sanitaires accepteront ce vaccin moins efficace que ceux de Pfizer et Moderna qui utilisent la technologie de l'ARN messager. En même temps ajoute l'analyse, le vaccin d'AstraZeneca, fabriqué à l'aide d'une technologie plus traditionnelle, représente l'avantage de pouvoir être stocké par réfrigération classique.