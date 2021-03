ASTRAZENECA : la France, l'Allemagne et l'Italie suspendent l'utilisation du vaccin

AstraZeneca gagne 0,45% à 6 982,50 pence à Londres malgré une énième mauvaise nouvelle concernant son vaccin contre le Covid-19. Cet après-midi, la France, l'Allemagne et l'Italie ont suspendu l'utilisation du vaccin après des cas de maladies graves, voire de décès, chez des personnes vaccinées. Hier, l'Irlande avait suspendu également la vaccination après des cas de thrombose.



L'OMS a déclaré estimer le vaccin était sûr, et de son côté, l'Autorité européenne du médicament a estimé que les allergies sévères devaient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin mais que celui-ci restait sûr.

Dans un communiqué publié dimanche, AstraZeneca a rappelé qu'" environ 17 millions de personnes dans l'Union européenne et au Royaume-Uni ont maintenant reçu le vaccin, et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas auxquels on pourrait s'attendre dans la population générale ". Selon le groupe, l'examen des données " n'a apporté aucune preuve d'un risque accru d'embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde (TVP) ou de thrombocytopénie ".