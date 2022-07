Alors que la guerre des brevets du COVID fait rage, le groupe pharmaceutique cherche un accès futur plus équitable

Au cœur du plan se trouve l'engagement de réserver d'emblée une partie de la production de vaccins et de traitements pour les populations vulnérables des pays à faible revenu lorsque la prochaine pandémie surviendra, étant donné que l'accès fragmenté aux outils COVID a laissé de nombreuses populations sans protection.

Afin de faire mieux la prochaine fois - et sans savoir quelles entreprises développeront les premiers médicaments et vaccins pour la prochaine pandémie - le fait que l'industrie prenne collectivement cet engagement est potentiellement transformateur, a déclaré à Reuters Thomas Cueni, chef du groupe mondial de l'industrie pharmaceutique IFPMA.

L'engagement, appelé Déclaration de Berlin, a été pris mardi par les membres de la FIIM qui comprennent de nombreuses sociétés impliquées dans le développement des interventions COVID, comme AstraZeneca, GSK, Moderna et Pfizer et Merck.

La déclaration n'est pas juridiquement contraignante.

Toutefois, si une entreprise signataire renie son engagement, elle s'expose à de graves conséquences devant le tribunal de l'opinion publique, a déclaré M. Cueni.

Les membres de la FIIM ont convenu à l'unanimité de s'assurer que les futures interventions autorisées en cas de pandémie seront rendues disponibles et abordables dans les pays de tous niveaux de revenus, en utilisant une combinaison d'approches incluant les dons, l'approvisionnement sans but lucratif, les licences volontaires ou la tarification différenciée.

"Nous devons admettre humblement que même si l'industrie fait cela, elle a besoin que les autres jouent le jeu", a déclaré M. Cueni, soulignant la nécessité pour les gouvernements et les décideurs politiques de s'assurer que le déploiement des interventions n'est pas contrecarré par des interdictions d'exportation.

Anna Marriott, responsable politique de la People's Vaccine Alliance et responsable de la politique de santé chez Oxfam, a déclaré qu'il était difficile de suivre les conseils de l'industrie pharmaceutique étant donné que de nombreuses sociétés ont démontré à plusieurs reprises au cours de la pandémie qu'elles privilégiaient le profit à l'approvisionnement équitable.

"Je ne pense tout simplement pas que nous puissions croire un seul mot de ce qu'ils proposent", a-t-elle déclaré.

GUERRE DES BREVETS

La déclaration de Berlin affirme également que les droits de propriété intellectuelle (PI) de l'industrie doivent être préservés.

Les nations développées ayant de grands producteurs pharmaceutiques, et des groupes comme la FIIM, affirment que la dilution de ces protections risque de saper la capacité de l'industrie à répondre aux crises sanitaires.

Cela décourage la recherche et pourrait potentiellement dénouer des brevets plus larges pour des interventions utilisées pour combattre d'autres conditions, étant donné que de nombreux tests et médicaments COVID sont également utilisés pour détecter et traiter d'autres maladies infectieuses, a déclaré Cueni.

Mais les partisans de telles dérogations, comme l'Inde, l'Afrique du Sud et les pays en développement qui ont mené une longue campagne pour obtenir des dérogations de propriété intellectuelle, suggèrent que cette démarche pourrait permettre de surmonter les obstacles juridiques qui les empêchent de produire leurs propres vaccins et traitements COVID.

Le mois dernier, un accord provisoire se limitant à une renonciation partielle des droits de PI pour les vaccins a été adopté, mais une nouvelle bataille pourrait se profiler à l'Organisation mondiale du commerce concernant l'extension de la renonciation aux traitements et aux tests.