AstraZeneca : 1ère approbation européenne du cancer du sang

09/11/2020 | 10:39

AstraZeneca annonce que Calquence a été approuvé par l'Union européenne pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC), le type de cancer du sang le plus courant, a déclaré le fabricant de médicament.



L'approbation par la Commission européenne est basée sur les résultats positifs de deux essais cliniques de phase III, qui ont montré une amélioration significative par rapport aux traitements standards actuels, a déclaré le groupe.



'L'un de nos plus grands obstacles dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique est de trouver des options de traitement tolérables qui gèrent la maladie à long terme, ce qui affecte généralement les patients âgés présentant des comorbidités', a indiqué Paolo Ghia, un chercheur de l'Université Vita-Salute San Raffaele de Milan qui a enquêté sur l'essai.



'Les nouvelles d'aujourd'hui marquent un grand progrès pour les patients', a-t-il noté. Il s'agit de la première approbation européenne d'AstraZeneca pour les cancers du sang.



