AstraZeneca : 8 lauréats du défi postdoctoral R&D

AstraZeneca a annoncé les huit lauréats du défi postdoctoral R&D 2023 et a accepté le financement dans l'un des centres de R&D stratégiques de la Société à Cambridge, au Royaume-Uni, à Gaithersburg ou à Boston, aux États-Unis ou à Göteborg, en Suède.



Le programme unique d'AstraZeneca, qui en est à sa deuxième année, permet aux scientifiques en début de carrière du monde entier de soumettre et potentiellement de poursuivre leurs propres propositions de recherche au sein de la société. Avec le soutien d'équipes de recherche hautement qualifiées et multidisciplinaires.



Les lauréats poursuivront leurs projets de recherche afin d'accélérer la découverte de médicaments pour certaines des maladies rares et chroniques les plus complexes au monde.



Après avoir été présélectionnés parmi près de 100 candidats, huit finalistes ont présenté leurs propositions de recherche lors d'un événement en direct au Discovery Centre (DISC) d'AstraZeneca, situé à Cambridge, au Royaume-Uni.



Le Dr Jenni Nordborg, directrice des affaires internationales de Lif, a déclaré : ' J'ai été inspiré par leur enthousiasme et leur passion pour leur domaine d'intérêt scientifique, ainsi que par leur engagement envers la recherche qui améliorera les résultats pour les patients '.



