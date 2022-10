AstraZeneca : Auriane Cano-Chancel à la tête de l'oncologie

AstraZeneca annonce la nomination d'Auriane Cano-Chancel, au poste de Head of Oncology d'AstraZeneca France. Elle remplace Dana Vigier, nommée Vice-Président Commercial Global de la Franchise Lynparza & DDR (cancers séno-gynécologiques).



Auriane Cano-Chancel va diriger la stratégie ainsi que les activités commerciales et médicales de la division française de l'oncologie d'AstraZeneca.



Avec un portefeuille de 12 traitements homologués et 25 molécules en développement en France, AstraZeneca a l'ambition de doubler le taux de survie à 5 ans dans 5 tumeurs et ainsi tendre vers la guérison des cancers à terme.



' AstraZeneca a toujours été un pionnier de la médecine de précision, et met à profit la diversité de ses plateformes thérapeutiques pour s'attaquer aux différentes causes du cancer', souligne Auriane Cano-Chancel.



Ingénieur de formation et diplômée d'un MBA en Bioscience de l'Université de Cambridge, Auriane évolue dans l'industrie pharmaceutique depuis plus de 10 ans.



'La France a un engagement inédit dans la lutte contre les cancers. L'accès à nos molécules est l'une de nos priorités et doit être facilité pour chaque patient français ', conclut-elle.



