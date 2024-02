AstraZeneca : BPA en hausse de 5% au 4e trimestre

Le 08 février 2024 à 10:22 Partager

AstraZeneca publie un chiffre d'affaires total de 12 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2023, un chiffre en hausse de 7% par rapport à la même période un an plus tôt (et +8% à change constant).



Le laboratoire anglo-suédois annonce un BPA ajusté trimestriel de 1,45$, en hausse de 5% (+7% à change constant) par rapport au 4e trimestre 2022.



Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le CA total atteint 45,8 milliards de dollars en hausse de 3% par rapport à 2022 (et +6% à change constant), tandis que le BPA ajusté s'établit à 7,26$, en hausse de 9% (+15% à change constant).



L'activité a donc progressé en 2023, malgré un recul de 3,7 milliards d'euros des ventes liées au Covid.



'Nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance en 2024, portée par l'adoption continue de nos médicaments dans tous les pays', indique Pascal Soriot, le CEO.



Le laboratoire estime que son portefeuille 'différencié et croissant', son riche pipeline de R&D et sa portée mondiale lui permettront de générer une croissance 'à la pointe du secteur'.



Plus concrètement, AstraZeneca table sur un CA 2024 et un BPA ajusté 2024 en hausse de 10 à 14%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.