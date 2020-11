AstraZeneca : Brilinta approuvé dans la prévention des AVC

06/11/2020 | 13:54

AstraZeneca a annoncé vendredi que les autorités américaines avaient approuvé la mise sur le marché du Brilinta pour la réduction du risque d'AVC.



L'autorisation de la FDA concerne les patients déjà victimes d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu ou présentant un risque d'ischémie cérébrale transitoire, précise le laboratoire dans un communiqué.



Le feu vert de la FDA survient dans le sillage de résultats de phase III ayant montré qu'une association d'aspirine et de Brilinta permettaient de réduire de manière 'significative' les risques d'AVC et de décès chez les patients traités.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.