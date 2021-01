AstraZeneca : COVID-19-Londres espère vacciner des dizaines de millions de personnes en trois mois

LONDRES, 3 janvier (Reuters) - La Grande-Bretagne espère être en mesure de vacciner des "dizaines de millions de personnes" contre le COVID-19 dans les trois mois, a déclaré dimanche à la BBC le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

Le Royaume-Uni a enregistré 54.990 nouvelles contaminations en 24 heures selon les derniers chiffres publiés dimanche, et le bilan national officiel, l'un des plus élevés d'Europe, fait état de plus de 75.000 morts.

Le pays a été l'un des premiers au monde à lancer une campagne de vaccination contre le COVID-19 début décembre, et le premier à autoriser en urgence le vaccin de Pfizer-BioNTech , puis celui développé par AstraZeneca avec l'université d'Oxford.

Ce dernier vaccin, approuvé la semaine dernière par l'agence britannique du médicament, sera disponible à partir de lundi, a fait savoir le chef du gouvernement.

Alors que le virus reste très actif, Boris Johnson n'a pas exclu de prendre de nouvelles mesures restrictives pour tenter de freiner les contaminations. (William James, version française Elizabeth Pineau)