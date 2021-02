AstraZeneca : Coronavirus-La vaccin d'AstraZeneca moins efficace contre le variant Sud-Africain-étude

6 février (Reuters) - Astrazeneca a annoncé samedi que, selon les résultats préliminaires d'une étude, son vaccin contre le COVID-19 semble être moins efficace contre le variant sud-africain.

C'est le Financial Times qui, plus tôt dans la journée, a rapporté les résultats préliminaires de cette étude, menée par l'université sud-africaine du Witwatersrand et l'université d'Oxford.

Actuellement, trois variants inquiètent particulièrement les scientifiques et les experts sanitaires, les variants dits britannique, sud-africain et brésilien, qui semblent se transmettre plus facilement que les autres.

"Dans cet essai de phase I/II, les résultats préliminaires montrent une efficacité limitée contre les symptômes légers à modérés dus au variant sud-africain B.1.351,", a déclaré un porte-parole d'Astrazeneca.

La compagnie soutient cependant que son vaccin pourrait être efficace contre les formes graves. (Derek Francis et Andy Bruce, version française Camille Raynaud)