AstraZeneca : Farxiga approuvé contre le diabète dès 10 ans

AstraZeneca fait savoir que son Farxiga (dapagliflozine) a été approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) des Etas-Unis afin améliorer le contrôle glycémique chez les enfants, à partir de 10 ans, atteints de diabète de type 2 (DT2).



Farxiga était déjà approuvé pour les adultes aux États-Unis. Par ailleurs, Farxiga est approuvé dans 126 pays pour les adultes et dans 56 pays pour les enfants de 10 ans et plus.



Le laboratoire précise que le diabète de type 2 chez les jeunes est en augmentation aux États-Unis, avec près de 30 000 patients de moins de 20 ans. Les jeunes patients développent souvent des complications plus tôt et la maladie progresse plus rapidement que chez les adultes.



La sécurité du médicament chez les jeunes est conforme à celle observée chez les adultes.



