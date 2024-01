ASTRAZENECA : Jefferies dégrade à 'conserver'

Le 03 janvier 2024 à 14:16 Partager

Jefferies a annoncé mercredi avoir abaissé de 'achat' à 'conserver' sa recommandation sur le titre AstraZeneca avec un objectif de cours ramené de 12.500 à 11.000 pence.



Dans une note de recherche, l'analyste dit s'inquiéter du manque de visibilité entourant les marges bénéficiaires du groupe, mais surtout de l'absence d'actualités en vue concernant son portefeuille clinique.



L'intermédiaire souligne que l'approbation du datopotamab deruxtecan (dato DXd) dans le cancer du poumon n'est pas attendue avant la fin de l'année, au mieux, ce qui le conduit à dégrader son opinion sur le titre.



Jefferies juge en revanche que les projets de recherche et développement (R&D) du laboratoire en dehors de l'oncologie sont toujours largement ignorés par le marché, ce qui offre selon lui un potentiel d'appréciation sur le long terme.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.