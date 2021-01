AstraZeneca : Le Royaume-Uni déploie le vaccin d'AstraZeneca mais se dirige vers un confinement drastique

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne est devenue lundi le premier pays au monde à vacciner sa population contre le COVID-19 à l'aide du vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford mais Boris Johnson devrait annoncer dans la soirée de nouvelles restrictions pour tenter de ralentir l'épidémie en Angleterre, alors que l'Ecosse est elle-même déjà retournée en confinement.

Le Premier ministre britannique doit s'exprimer à 20h00 GMT au cours d'une allocution télévisée et le Parlement sera rappelé mercredi, ont fait savoir ses services.

Malgré la campagne de vaccination lancée il y a un mois, d'abord avec le vaccin de Pfizer et BioNTech, la Grande-Bretagne est confrontée à une accélération des contaminations en raison d'un nouveau variant du coronavirus à l'origine de la pandémie de COVID-19.

La Grande-Bretagne a fait état lundi de 58.784 nouvelles contaminations, un record quotidien pour le pays, alors que le bilan de l'épidémie dans l'ensemble du Royaume-Uni dépasse les 75.000 morts si l'on prend en compte les décès survenus dans un délai de 28 jours après un test de dépistage positif.

Boris Johnson a prévenu ses compatriotes que les semaines à venir seraient "difficiles".

"Si vous regardez les chiffres, il ne fait aucun doute que nous allons devoir prendre des mesures plus dures", a-t-il déclaré au cours d'une visite auprès de personnel soignant recevant le vaccin AstraZeneca-Oxford.

UN CONFINEMENT SIMILAIRE À CELUI DE MARS ?

D'après la chaîne de télévision ITV News, l'ensemble de l'Angleterre va basculer au niveau de restrictions le plus élevé et les écoles vont être fermées. La BBC évoque pour sa part un confinement similaire à celui imposé en mars et qui entrera en vigueur dès minuit.

L'Ecosse a déjà pris les devants et imposé le confinement le plus sévère à sa population depuis celui du mois de mars.

"Il n'est pas exagéré de dire que je suis plus préoccupée par la situation à laquelle nous sommes confrontés maintenant que je ne l'ai été depuis le mois de mars", a dit la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon.

Le Royaume-Uni avait déjà été en décembre le premier pays occidental à lancer une campagne de vaccination contre le COVID-19 avec le produit de Pfizer-BioNTech.

Un mois après, Brian Pinker, 82 ans, a reçu lundi en début de matinée une dose du vaccin d'AstraZeneca-Oxford, moins cher et plus facilement transportable.

"Je suis très heureux de recevoir le vaccin anti-COVID aujourd'hui et très fier qu'il ait été inventé à Oxford", a déclaré ce responsable de maintenance à la retraite, qui doit suivre des séances de dialyse en raison d'une maladie rénale.

Brian Pinker a dit avoir hâte de célébrer son 48e anniversaire de mariage avec sa femme Shirley en février.

ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE

Six hôpitaux d'Angleterre sont en train d'administrer les premières des quelque 530.000 doses de ce vaccin déjà disponibles dans le pays. Le programme doit ensuite être étendu en quelques jours à plusieurs centaines de sites et le gouvernement espère qu'il permettra de vacciner plusieurs dizaines de millions de personnes dans les mois à venir.

La Grande-Bretagne a déjà distribué plus d'un million de doses de vaccins contre le COVID-19, soit plus de doses que dans le reste de l'Europe réunie, a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock, ajoutant que le lancement du vaccin AstraZeneca-Oxford était un "triomphe" de la science britannique.

"C'est un moment charnière de notre combat contre cet horrible virus et j'espère qu'il apportera à tout le monde un regain d'espoir que la fin de pandémie est en vue", a dit Matt Hancock.

Le gouvernement britannique a réservé 100 millions de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford, qui, contrairement à celui de Pfizer-BioNTech, peut être stocké dans un réfrigérateur ordinaire, ce qui facilite son transport et son utilisation.

Les autorités ont par ailleurs modifié leur stratégie vaccinale: leur priorité est désormais d'administrer une première dose d'un vaccin à autant de personnes que possible, le report de la deuxième injection pouvant permettre d'éviter des tensions dans la chaîne d'approvisionnement. Mais ce changement a déjà été critiqué par certains médecins.

Malgré les avancées britanniques, Israël reste le champion mondial de la vaccination. Le pays administre plus de 150.000 doses par jour et plus d'un dixième de sa population a déjà reçu un vaccin.

(William James, version française Marc Angrand, Anait Miridzhanian et Bertrand Boucey, édité par Jean-Philippe Lefief)

par Alistair Smout et Guy Faulconbridge