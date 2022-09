AstraZeneca : Le Tezspire a été approuvé par l'UE

Le Tezspire (tezepelumab) d'AstraZeneca a été approuvé par l'Union européenne (UE) en tant que traitement d'entretien complémentaire chez les patients de 12 ans et plus souffrant d'asthme sévère.



L'approbation par la Commission européenne était basée sur les résultats du programme d'essais cliniques PATHFINDER, qui comprenait l'essai pivot de phase III NAVIGATOR. Tezspire a démontré une supériorité dans tous les critères d'évaluation primaires et secondaires clés chez les patients souffrant d'asthme sévère, par rapport au placebo, lorsqu'il était ajouté au traitement standard.



L'approbation fait suite à la recommandation du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments en juillet 2022.



Tezspire est le premier et le seul produit biologique approuvé en Europe pour l'asthme sévère. Il a réduit de manière cohérente et significative les exacerbations de l'asthme tout au long des essais cliniques de phase II.



Le professeur Guy Brusselle, Département de médecine respiratoire de l'hôpital universitaire de Gand, en Belgique, a déclaré: ' L'asthme sévère est une maladie complexe étant donné qu'environ 60% des patients ont plusieurs facteurs d'inflammation. Avec l'approbation européenne de Tezspire, un produit biologique de premier ordre agissant au sommet de la cascade d'inflammation, nous avons la possibilité de traiter une population plus large de patients souffrant d'asthme sévère, répondant ainsi à un besoin élevé non satisfait dans cette maladie. '



