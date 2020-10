AstraZeneca PLC : Washington débloque 486 M$ pour le programme d'anticorps ciblant la Covid-19

AstraZeneca prévoit de fournir jusqu'à 100 000 doses à partir de la fin de 2020. L'administration américaine a la possibilité d'acquérir jusqu'à un million de doses supplémentaires en 2021 dans le cadre d'un accord séparé.

"Cet accord avec le gouvernement américain contribuera à accélérer le développement de notre combinaison d'anticorps à longue durée d'action, qui a le potentiel de produire un effet immédiat et durable tant dans la prévention que dans le traitement des infections à la Covid-19. Nous évaluerons la combinaison LAAB dans différents contextes, de la prophylaxie au traitement ambulatoire et à l'hospitalisation, en mettant l'accent sur l'aide aux personnes les plus vulnérables", a souligné le directeur général, Pascal Soriot.