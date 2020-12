AstraZeneca PLC : le Royaume-Uni autorise le vaccin Covid-19

"Des essais cliniques ont montré que ce régime était sûr et efficace pour prévenir les symptômes de Covid-19, sans cas grave et sans hospitalisation plus de 14 jours après la deuxième dose", indique le laboratoire dans son communiqué.

Le programme en cours vise à fournir plusieurs millions de doses au cours du premier trimestre dans le cadre d'un accord avec le gouvernement britannique, pour fournir jusqu'à 100 millions de doses au total.

La décision de la MHRA a été prise sur la base d'un avis indépendant de sa commission des médicaments humains, à la suite d'un examen des données des essais, qui comprenait une analyse provisoire du programme de phase III mené par l'Université d'Oxford. Les données ont également été publiées dans The Lancet le 8 décembre 2020. Des données supplémentaires sur la sécurité et l'efficacité du vaccin continueront de s'accumuler à partir des essais cliniques en cours. AstraZeneca continue de travailler avec les autorités réglementaires du monde entier pour soutenir leurs révisions continues pour l'approvisionnement d'urgence ou l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle pendant la crise sanitaire. AstraZeneca cherche également à obtenir de l'Organisation mondiale de la santé une liste d'utilisation d'urgence afin d'accélérer la mise à disposition du vaccin dans les pays à faible et moyen revenu.