AstraZeneca: Réponse immunitaire forte confirmée chez les plus âgés pour le vaccin anti-COVID

LONDRES (Reuters) - Le candidat-vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford provoque une réponse immunitaire forte chez les adultes les plus âgés, montrent les résultats d'une étude de phase intermédiaire publiés jeudi dans la revue médicale The Lancet.

Selon l'étude, dont une version préliminaire avait déjà été publiée en octobre dernier, le candidat vaccin du laboratoire britannique permettrait de déclencher une immunité forte contre le COVID-19 chez les personnes âgées de plus de 70 ans, les plus vulnérables à développer des formes sévères de la maladie.

"Les réponses robustes des anticorps et des cellules T observées chez les personnes âgées dans notre étude sont encourageantes", a dit Maheshi Ramasamy, consultant et co-chercheur principal à l'Oxford Vaccine Group.

Aucun effet secondaire grave lié au vaccin n'a été signalé, ont déclaré les chercheurs.

Des essais cliniques avancés, dits de phase III, sont en cours pour confirmer les résultats ainsi que pour examiner l'ampleur de la protection fournie par le vaccin, y compris les personnes souffrant des problèmes de santé sous-jacents.

Les premiers résultats sur l'efficacité de ces essais de phase III pourraient être disponibles "dans les prochaines semaines", selon The Lancet.

Le candidat-vaccin développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, désigné sous l'appellation "AZD1222" ou "ChAdOx1 nCoV-19", a été parmi les plus avancés dans la course mondiale pour développer un remède pouvant mettre un terme à la crise sanitaire.

Les laboratoires concurrents Pfizer Inc, BioNTech et Moderna ont cependant pris une longueur d'avance au cours des dix derniers jours, en publiant des résultats montrant une efficacité de plus de 90% pour leurs candidats-vaccins respectifs.

AstraZeneca a signé plusieurs contrats de fourniture et de fabrication de son vaccin avec des entreprises et des gouvernements du monde entier, dont l'Union Européenne.

(Version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

par Kate Kelland