AstraZeneca : Tagrisso prometteur dans le cancer du poumon

AstraZeneca fait savoir que les résultats positifs d'un essai de phase III ont montré que Tagrisso (osimertinib) améliorait 'significativement' la survie sans progression (SSP) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade III, EGFR-muté, non résécable, après une chimioradiothérapie (CRT), comparé au placebo après CRT.



Tagrisso a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 84% avec une SSP médiane de 39,1 mois contre 5,6 mois pour le placebo.



'Tagrisso a prolongé la survie sans progression de plus de trois ans dans ce contexte potentiellement curatif, renforçant la nécessité de tester et de diagnostiquer les patients tôt', a commenté Susan Galbraith, Vice-Présidente Exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.





