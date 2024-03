AstraZeneca : Truqap approuvé au Japon dans le cancer du sein

AstraZeneca fait savoir que le Truqap (capivasertib) en association avec Faslodex (fulvestrant) a été approuvé au Japon pour le traitement des patientes adultes atteintes d'un cancer du sein non résécable ou récurrent (HR) positif ou HER2-négatif après progression après un traitement par endocrinothérapie.



L'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) était basée sur les résultats d'un essai de phase III publié dans le New England Journal of Medicine.



' Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes au Japon, et de nouvelles options de traitement innovantes sont nécessaires de toute urgence. L'approbation d'aujourd'hui de Truqap [...] représente une avancée significative', a commenté Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie d'AstraZeneca.



