ASTRAZENECA : UBS réitère son conseil après l'ASCO

Suite à la réunion de l'ASCO le week end dernier à Chicago, UBS confirme son conseil à vendre sur la valeur avec un objectif de cours de 11 300 pence ce qui représente un potentiel de baisse de -8%.



' AstraZeneca a organisé un événement pour les investisseurs afin de mettre en évidence certains des résultats qui ont modifié la pratique présentée pour leurs actifs à l'ASCO cette année ' indique UBS.



' Il s'agit notamment des résultats de : 1) l'étude LAURA sur Tagrisso dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules non résécable, de stade III, muté dans le récepteur du R-EGF, et 2) l'étude LAURA sur le traitement du cancer du poumon non à petites cellules non résécable, de stade III ' annonce le bureau d'analyses.



AstraZeneca fait savoir que les résultats positifs d'un essai de phase III ont montré qu'Imfinzi (durvalumab) améliore significativement la survie globale (OS) et la survie sans progression (SSP) par rapport au placebo chez les patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules de stade limité (LS-SCLC) après une chimioradiothérapie standard.



