AstraZeneca : Ultomiris approuvé au Japon dans la NMOSD

AstraZeneca anonce que Ultomiris (ravulizumab) a été approuvé au Japon pour la prévention des rechutes chez les patients atteints de troubles du spectre de la neuromyélite optique (NMOSD) positifs aux anticorps anti-aquaporine-4, une maladie auto-immune rare et débilitante qui affecte le système nerveux central (SNC), y compris la colonne vertébrale et les nerfs optiques.



L'approbation par le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) était basée sur les résultats positifs d'un essai de phase III dont les résultats ont été récemment publiés dans les Annals of Neurology et sélectionnés comme résumé de distinction à l'American Academy 2023 of Neurology Annual Meeting.



'Étant donné qu'une seule rechute NMOSD peut entraîner une invalidité à long terme et bouleverser la vie, la prévention des rechutes est le principal objectif du traitement dans ce domaine', a expliqué Ichiro Nakashima, professeur à la Division de neurologie de l'Université médicale et pharmaceutique de Tohoku (Japon).



En l'absence de rechutes observées dans l'essai, l'approbation d'Ultomiris constitue une avancée significative pour les patients avec une administration toutes les huit semaines et la possibilité de vivre sans rechute.



