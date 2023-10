AstraZeneca : accord de 425 M$ pour régler des litiges

Le 03 octobre 2023 à 10:24 Partager

AstraZeneca annonce avoir conclu des accords afin de clore les litiges en matière de responsabilité autour des médicaments Nexium et au Prilosec, litiges jusqu'alors examinés par le tribunal du district du New Jersey, par la Cour supérieure du Delaware et par la Cour supérieure du New Jersey.



Si les détails et termes détallés des accords sont confidentiels, le laboratoire a toutefois indiqué qu'un paiement de 425 M$ sera effectué, la somme ayant été préalablement provisionnée.



AstraZeneca maintient que les réclamations portées restent 'sans fondement' et que l'accord permet surtout d'éviter de coûteux frais de justice et d'aller de l'avant.



Le laboratoire ajoute qu'il ne reste plus qu'une affaire qui sera traitée par le tribunal du Middle District de Louisiane. Le procès est prévu dans cette affaire le 15 avril 2024.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.